شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى لـ"تعليم الشيوخ": تطور كبير لصالح المرأة فى المناهج التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على التطور الذي شهدته المناهج التعليمية لصالح المرأة المصرية بداية من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، منوهة إلي أن المنهج التعليمي هو صمام الأمان لحق الطرفين الرجل والمرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، أثناء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند ممدوح، بشأن صورة المرأة في المناهج التعليمية، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم.

ونوهت مايا مرسي، إلي أنه إذا تم دراسة حقوق المرأة في الإسلام سنجد كيف تم تكريمها، مشيرة إلى أن هناك العديد من النماذج، فضلا عن نماذج أخرى مثل السيدة العذراء مريم.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلي أنه عهد جماعة الإخوان، شهد تغيير المناهج، بما يعمل على تشويش ذهن الأطفال برفع صور السيدات من الكتب الدراسية.

وفي سياق متصل، نوهت مايا مرسي إلي أهمية خروج المرأة للعمل، بقولها: من يمنع أي سيدة من العمل يحرم الدولة من زيادة قدرها 34% من الناتج القومي.