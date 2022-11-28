شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية أحمد القناوى يطالب الحكومة بوضع لائحة تنفيذية تتوافق مع قانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لكل من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب إيهاب منصور، لتقدمهما بمشروعات قوانين بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وطالب "القناوي" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الحكومة بوضع لائحة تنفيذية تتوافق مع مشروع القانون.

وقال "القناوى": يجب أن لا تكون اللائحة التنفيذية استفزازية لأن هناك فئات كثيرة تضررت من القانون ولا بد من إجراءات سريعة لتلافي المشكلات".

وتابع:" الدولة خلال الـ3 سنوات الماضية أنفقت ميزانيات ضخمة من أجل النهوض بالطرق، لكن للأسف سوف نضطر إلي تكسير أجزاء كبري من الطرق لتوصيل مرافق لـ3 ملايين عقار، وذلك كله بسبب قوانين غير قابلة للتطبيق".

وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.