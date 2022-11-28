شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة أمام "تعليم الشيوخ" تطالب بعكس صورة تمكين المرأة فى المناهج الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند ممدوح، عضو مجلس الشيوخ، على المزايا التى حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها زيادة نسب تمثيلها فى المجالس النيابية والحكومة والسلك الدبلوماسي، ووصولها لأول مرة فى مصر للنيابة العامة و مجلس الدوله، داعية لأهمية أن يكون هناك صدى لسعى الدولة لتمكين المرأه فى المناهج التعليمية، والتى ستنعكس إيجابيا على رؤية المجتمع المستقبليه فضلا عن تأثيرها الايجابى دوليا فى رفع تصنيف مصر عالميا فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند ممدوح بشأن صورة المرأه فى المناهج التعليمية فى حضور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأه وممثلى الأزهر الشريف، والتعليم.

وقالت "هند" إنه رغم الجهود المبذولة إلا أن هناك فكر مجتمعى مترسخ بحاجة لتغييرة، والتى تميز بين الرجل والمرأه مما يظهر جليا فى العنف الأسرى وتجاهل تنظيم الأسرة والزواج المبكر، التحرش، مشدده على أهمية التوعى والعمل على تغيير الفكر فى النشء وتحسين صوره المرأه فى وسائل الاعلام.

ونوهت البرلمانية إلى دور وزارة التربية والتعليم فى تغيير المفاهيم لدى النشء، وغرس القيم الاجتماعية الايجابية لدى الاطفال فى المدارس.

من جانبه أكد محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على المكتسبات التى حصلت عليها السنوات الاخيرة المرأه ووضعها المتميز، فى ظل الجهود المبذولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.