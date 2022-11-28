شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة" تدخل الفرحة على 100 عروسة ضمن مبادرة "يدوم الفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة، احتفالية كبري، بالتعاون والتنسيق مع محافظة المنيا بالمسرح الروماني بكورنيش النيل، ضمن مبادرة "يدوم الفرح"، جاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ.

وشارك فى الاحتفالية الدكتور خالد أحمد مدير منطقة شمال الصعيد بالمؤسسة، الدكتور أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ومنسقى ومتطوعى مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، عدد من وكلاء الوزارة، وأهالي العرائس.

وأكد محافظ المنيا خلال كلمته أن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية والتي نجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل المشاركة في أنشطة المبادرة وتقديم صورة إيجابية لما يجب أن يكون عليه العمل المجتمعي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لم تقتصر على توفير الخدمات العامة وتطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري فقط، بل امتدت رعايتها للجوانب الاجتماعية للمواطن المصري.

كما قدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" والقائمين عليها وأعضاء المؤسسة من شباب محافظة المنيا الذين نفخر بهم جميعا، كما أعرب المحافظ عن خالص أمنياته للعرائس بحياة زوجية سعيدة، تملوها السكينة والمودة.

كما عبر نائب المحافظ، عن سعادته بهذه الاحتفالية، موجها التحيه والتقدير إلى رئيس الجمهورية والذي وجه بأن تعمل جميع المؤسسات والجهات معا من أجل المواطن المصري، وكذلك مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية هي هدية من محافظة المنيا لأبنائها .

وأكد خالد أحمد أن مبادرة «يدوم الفرح»، جاءت تحت هذا الشعار ، لتدخل حياة كريمة السرور على مئات الأسر، بإطلاق مبادرتها لتجهيز العرائس على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة القرى الأكثر احتياجاً.

وقال أحمد إن دور مبادرة يدوم الفرح لم يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل أطلقت دورات تدريبية بعنوان "مودة" لتأهيل المقبلات والمقبلين على الزواج، بالتعاون مع الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، وأوضح "العمدة" أن جهاز العروسة يضم (ثلاجة- غسالة – بوتاجاز -شاشة تليفزيون- حقيبة لمستحضرات التجميل) .

وتضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية، حيث قدم الفنان محمد صلاح عددا من الأغاني المتميزة له وسط أجواء عمتها البهجة والفرحة، وشملت فقرات الحفل عدد من الفقرات الغنائية للفرقة القومية لكورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى، بالإضافة إلى عرض لفرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا.