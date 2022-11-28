إيلون ماسك: «The Simpsons» تنبأ بأنني سأشتري «تويتر»

28 نوفمبر , 2022 الصورة التي نشرها إيلون ماسك عبر «تويتر». نشر الملياردير الشهير إيلون ماسك تغريدة طريفة كشف من خلالها عن أن المسلسل الكرتوني «ذا سيمبسونز» The Simpsons تنبأ بشرائه منصّة التواصل الاجتماعي «تويتر». وأشار ماسك إلى حلقة من المسلسل تحمل عنوان «الماسك الذي سقط على الأرض»، ألمح من خلالها صنّاع المسلسل إلى استحواذ ماسك على «تويتر. وأرفق ماسك اللقطة التي نشرها بتعليق: «توقّع مسلسل سيمبسون أنني سأشتري تويتر».

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