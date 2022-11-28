انت الان تتابع خبر النرويج توقع اتفاقية لشراء الغاز لأوكرانيا هذا الشتاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الحكومة في بيان: "جلبت وزيرة الخارجية معها إلى كييف اتفاقية تم توقيعها مؤخرا تدعم النرويج وفقها بمبلغ ملياري كرونة نرويجية لشراء الغاز لمساعدة أوكرانيا في فصل الشتاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام مليار كرونة نرويجية لإصلاح الكهرباء وغيرها من المهام الهامة".وأشارت وزارة الخارجية النرويجية إلى أن "شراء الغاز على حساب النرويج هو جزء من حزمة واسعة من التدابير لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا".