النجوم السوداء تروض الشمشون الكوري في المونديال

تغلب المنتخب الغاني، اليوم الاثنين، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012