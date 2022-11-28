- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر النجوم السوداء تروض الشمشون الكوري في المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439519-638052445061082514.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-28 | 15:59
المصدر:
1,224 مشاهدة
تغلب المنتخب الغاني، اليوم الاثنين، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد