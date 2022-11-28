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النجوم السوداء تروض الشمشون الكوري في المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-11-28 | 15:59

النجوم السوداء تروض الشمشون الكوري في المونديال

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تغلب المنتخب الغاني، اليوم الاثنين، على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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