انت الان تتابع خبر الكرملين بشأن الأنسحاب من إنرغودار وزابوروجيه: امر مستحيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيسكوف، انه" لاصحة للأنباء والمزاعم بوجود مؤشرات لمغادرة القوات الروسية إنرغودار ومحطة زابوروجيه النووية، مؤكدا "استحالة حدوث ذلك".

واضاف: "الكرملين يفند المزاعم حول نية روسيا الانسحاب من محطة زابوروجيه النووية، وموسكو تبذل قصارى جهدها لإنشاء منطقة أمنية حول محطة زاباروجيه"، مشيرا الى انه "لا داعي للخوض في تلك المزاعم لأنها غير موجودة ولا يمكن أن تكون".



وكانت وسائل إعلامية قد زعمت أن رئيس شركة "Energoatom" الأوكرانية، بيتر كوتين، قال إن الجيش الروسي قد يستعد لمغادرة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالمفاوضات مع كييف ووساطة الفاتيكان، قال بيسكوف إن موسكو ترحب بنية الفاتيكان على أن يكون وسيطا بين موسكو وكييف، لكن مثل هذه الاقتراحات غير مطلوبة من قبل كييف.

وتابع بيسكوف: "نحن نعلم أن عددا من قادة الدول يعلنون عن استعدادهم لتقديم وساطتهم وبالطبع ، نرحب بهذه الإرادة السياسية، ولكن في الوضع الذي لدينا الآن بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون، هذه المقترحات غير مطلوبة عند الجانب الأوكراني".



في نهاية أكتوبر قال مصدر مطلع في الفاتيكان لوكالة نوفوستي إن "بابا الفاتيكان مستعد لفعل كل ما هو ممكن لتحقيق السلام في أوكرانيا".