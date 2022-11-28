انت الان تتابع خبر رئاسة كردستان تصدر بياناً حول زيارتي بارزاني إلى بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للرئاسة ورد لـ الخليج 365، إن بارزاني "بحث خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والأطراف السياسية الأخرى آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية للبلد، مؤكدين على التعاون والتنسيق بين الأطراف كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ووصولاً إلى تطبيع الوضع في سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى أساس الدستور وحفظ استقرار وسيادة البلد.".
وشدد بارزاني والسوداني، على "عدم السماح بأية تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود العراق وكردستان مع ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في الإقليم".
وأكد، أنه "ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان وتنسقان مع الدول المجاورة وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
وكرر بارزاني، وفق البيان، التأكيد على أن "نهج قيادة إقليم كردستان سيظل كما في السابق عاملَ أمان واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة. ولحل المشاكل الداخلية والخارجية في المنطقة، نرى من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة الإقليم مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق".
وشدد بارزاني والسوداني، على "عدم السماح بأية تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود العراق وكردستان مع ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في الإقليم".
وأكد، أنه "ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان وتنسقان مع الدول المجاورة وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".
وكرر بارزاني، وفق البيان، التأكيد على أن "نهج قيادة إقليم كردستان سيظل كما في السابق عاملَ أمان واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة. ولحل المشاكل الداخلية والخارجية في المنطقة، نرى من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة الإقليم مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق".