انت الان تتابع خبر رئاسة كردستان تصدر بياناً حول زيارتي بارزاني إلى بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للرئاسة ورد لـ الخليج 365، إن بارزاني "بحث خلال زيارتيه الأخيرتين إلى بغداد ‏مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والأطراف السياسية الأخرى ‏آخر تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية ‏للبلد، مؤكدين على التعاون والتنسيق بين الأطراف ‏كافة لدعم الحكومة الاتحادية الجديدة والتنفيذ الناجح لمنهاجها الوزاري، والعمل معاً لحلحلة ‏المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد بدءاً بالمادة (140) الدستورية والموازنة والمستحقات المالية ‏ووصولاً إلى تطبيع الوضع في ‏سنجار ومشاكل البلد بصورة عامة، من خلال الحوار وعلى ‏أساس الدستور وحفظ استقرار ‏وسيادة البلد.".وشدد بارزاني والسوداني، على "عدم السماح بأية ‏تهديدات أو عمليات عسكرية تستهدف الدول المجاورة عبر حدود ‏العراق وكردستان مع ‏ضمان توفير المعونات والمساعدات الانسانية للاجئين وعدم السماح بوجود فصائل مسلحة في الإقليم".

وأكد، أنه "ستتعاون أربيل وبغداد وتنسقان ‏تماماً لحماية أمن الحدود، وستتعاونان ‏وتنسقان مع الدول المجاورة ‏وستتخذان الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".‏



وكرر بارزاني، وفق البيان، التأكيد على أن "نهج قيادة إقليم كردستان سيظل كما في السابق عاملَ ‏أمان ‏واستقرار للعراق ودول المنطقة ويتطلع الى تقوية علاقاته معها وفق مبدأ الاحترام ‏المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة. ولحل المشاكل الداخلية والخارجية ‏في المنطقة، ‏نرى من الضروري اللجوء إلى الحوار والتفاهم واعتماد الحلول السلمية، وقيادة ‏الإقليم ‏مستعدة لممارسة دور إيجابي وبناء في هذا السياق".