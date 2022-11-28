انت الان تتابع خبر رشيد والاعرجي يشددان على تكثيف الجهود في مراقبة الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل الاعرجي في قصر بغداد؛ لبحث الوضع الأمني.

وأكّد رئيس الجمهورية "ضرورة دعم الجهود الحكومية في فرض القانون وتعزيز الاستقرار وضمان أمن وسلامة المواطنين، موضحاً أهمية الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وإدامتها وبما يخدم المواطن ويعزز ثقته بالدولة".



وأشار البيان إلى "لزوم تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية في مراقبة الحدود وملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الإرهابية ومكافحة عصابات الجريمة المنظمة حفاظاً على أمن ومصالح المواطنين والبلاد".