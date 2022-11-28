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انت الان تتابع خبر "فيفا" يصدر قرارا مفاجئا بخصوص هدف المغرب الأول امام بلجيكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439516-638052428940063694.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-11-28 | 15:31
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، قرارا بأحتساب الهدف الأول للمنتخب المغربي في المباراة التي انتهت بالفوز على بلجيكا (2-0)، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، باسم رومان سايس.
واحتسب الهدف الأول للمنتخب المغربي في البداية باسم اللاعب البديل عبد الحميد صابري الذي سدد كرة رائعة من ضربة حرة وجدت طريقها إلى داخل الشباك.
لكن الفيفا احتسب الهدف بعدها باسم رومان سايس بداعي أنه آخر من لمس الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.
أما الهدف الثاني للمنتخب المغربي، فقد سجله البديل زكرياء أبوخلال في الدقيقة 92 إثر تمريرة من حكيم زياش.
لكن الفيفا احتسب الهدف بعدها باسم رومان سايس بداعي أنه آخر من لمس الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.
أما الهدف الثاني للمنتخب المغربي، فقد سجله البديل زكرياء أبوخلال في الدقيقة 92 إثر تمريرة من حكيم زياش.
ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكرواتي الذي فاز على كندا 4 / 1 في المباراة الأخرى في المجموعة، بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويليه منتخب كندا بدون رصيد.
وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة يوم الخميس المقبل لقاء المنتخب المغربي مع نظيره الكندي والمنتخب الكرواتي مع نظيره البلجيكي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد