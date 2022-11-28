"فيفا" يصدر قرارا مفاجئا بخصوص هدف المغرب الأول امام بلجيكا

واحتسب الهدف الأول للمنتخب المغربي في البداية باسم اللاعب البديل عبد الحميد صابري الذي سدد كرة رائعة من ضربة حرة وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

لكن الفيفا احتسب الهدف بعدها باسم رومان سايس بداعي أنه آخر من لمس الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.



أما الهدف الثاني للمنتخب المغربي، فقد سجله البديل زكرياء أبوخلال في الدقيقة 92 إثر تمريرة من حكيم زياش.

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الكرواتي الذي فاز على كندا 4 / 1 في المباراة الأخرى في المجموعة، بينما يحتل المنتخب البلجيكي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويليه منتخب كندا بدون رصيد.

وتشهد الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة يوم الخميس المقبل لقاء المنتخب المغربي مع نظيره الكندي والمنتخب الكرواتي مع نظيره البلجيكي.