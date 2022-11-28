انت الان تتابع خبر بسبب توقيف مواطنين روس.. موسكو تستدعي السفير النرويجي لديها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان : "على خلفية الاعتقالات والمحاكمات التي جرت في الأشهر الأخيرة ضد مواطنين روس بتهمة استخدام غير قانوني لمركبات جوية بدون طيار، في 28 نوفمبر، تم استدعاء سفير مملكة النرويج روبرت كفيل إلى وزارة الخارجية الروسية".وقد تم التأكيد على أن "السفير أُبلغ بأن مثل هذه الممارسة غير مقبولة وأن الأحكام الصادرة ضد مواطني روسيا لها دوافع سياسية، ولا علاقة لها بمبادئ القضاء العادل وغير المنحاز".

وشددت الوزارة أن "موسكو دعت أوسلو إلى التخلي عن الأعمال المعادية للروس واضطهاد المواطنين الروس على أساس الجنسية".

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حظرت النرويج الشركات الروسية والمواطنين الروس من استخدام الطائرات بدون طيار في النرويج.



واعتقلت الشرطة النرويجية في مناطق مختلفة من البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، سبعة مواطنين روس بتهمة التصوير باستخدام الطائرات بدون طيار، وتم إيقافهم واحتجازهم جميعا.