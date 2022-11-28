شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. ويستكمل غدا مواد مشروع قانون "التصالح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الانتهاء من إقرار 5 مواد إصدار ومادة موضوعية بمشروع قانون بشأن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، داعياً إلي جلسة أخري غدا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مواد القانون.

يشار إلي أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أكد في حديثة تعقيبا على مطالبات أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، بأهمية الرقابة على تنفيذ القانون، أن دور المجلس النيابي ضبط التشريع والاجتهاد قدر الإمكان في وضع نصوص قابلة للتطبيق بما يحقق الغاية والهدف.

يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.