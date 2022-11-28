انت الان تتابع خبر كيف تساعدك البروتينات في الوقاية من السمنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي مجمل الحديث عن السمنة فإن مسببها الرئيسي هو النظام الغذائي المتبع، ونوعيات الأطعمة المتناولة. وبالتركيز أكثر على ذلك، فإن هنالك مسبب رئيسي لاشتهاء الأطعمة غير الصحية وزيادة كميات الأطعمة المتناولة خلال اليوم، وهو قلة تناول البروتين، وعن ذلك توضح الدراسة التالية.وفقًا لدراسة جديدة حسب موقع "timesnownews "، عندما يبدأ الجسم في اشتهاء المزيد من الطعام أكثر من المعتاد، فقد يعني ذلك أنه يحتاج البروتينات من المغذيات الكبيرة التي تحارب السمنة.

تضمنت الدراسة التي نشرت في مجلة السمنة، تحليلاً من المسح الوطني للتغذية والنشاط البدني، ووجدتأن المشاركين الذين لم يتناولوا كمية كافية من البروتينات في وجبة إفطار يأكلون أكثر خلال بقية اليوم، كما أن تناول عدد أقل من البروتينات يعني انخفاض استهلاك السعرات الحرارية خلال النهار.



واكتشف الخبراء أيضًا أن تناول كميات أقل من البروتينات يرتبط بالنظام الغذائي الغني بالملح والسكر والدهون، كما ارتبط نقص البروتينات بزيادة الاعتماد على الأطعمة المصنعة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة والأطعمة المجردة من التغذية والسكر، ويؤدي هذا في النهاية إلى تخفيف مستويات البروتينات الغذائية مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة.

مصادر البروتين الطبيعية

اللحوم بأنواعها.

البيض.

البقوليات.

منتجات الألبان.

المكسرات.

الكينوا.

البازلاء والفاصوليا والعدس والحمص.

ترفع السمنة وزيادة الوزن من مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض وهي:

مرض السكري من النوع الثاني.

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليسترول.

اضطرابات النوم.

مشاكل في عملية التنفس.

الاضطرابات النفسية بما فيها الاكتئاب.

ضعف مناعة الجسم.

مرض النقرس.

هشاشة العظام.

أمراض المرارة والحصوات.

الإصابة بحب الشباب أو فقدان السيطرة عليه.

ولذلك ننصحك عزيزتي بالحفاظ على وزن صحي والانتباه من زيادة الوزن والسمنة، والأهم التركيز دوماً على تناول أطعمة صحية بما فيها البروتين وفي حال المعاناة من زيادة الوزن والسمنة وقبل اتباع أي نظام غذائي عليك استشارة الطبيب المختص.

