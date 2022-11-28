انت الان تتابع خبر قبل مواجهة تونس.. عقوبة دولية منتظرة بحق مبابي والاتحاد الفرنسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439499-638052309325124044.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-28 | 12:13
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الخليج 365 - رياضة
بات كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، مهددا بعقوبة قبل مواجهة تونس، المقررة الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال 2022.
بات كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، مهددا بعقوبة قبل مواجهة تونس، المقررة الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال 2022.
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