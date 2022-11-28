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قبل مواجهة تونس.. عقوبة دولية منتظرة بحق مبابي والاتحاد الفرنسي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-439499-638052309325124044.jpg

2022-11-28 | 12:13

قبل مواجهة تونس.. عقوبة دولية منتظرة بحق مبابي والاتحاد الفرنسي

1,941 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

بات كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، مهددا بعقوبة قبل مواجهة تونس، المقررة الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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