قبل مواجهة تونس.. عقوبة دولية منتظرة بحق مبابي والاتحاد الفرنسي

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بات كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، مهددا بعقوبة قبل مواجهة تونس، المقررة الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال 2022.

محمد يوسف

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