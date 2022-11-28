انت الان تتابع خبر علاوي للسفير الإيراني: ضرورة عدم التدخل بالشأن الداخلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لزعيم الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "علاوي استقبل، اليوم الاثنين، في مكتبه في بغداد سفير الجمهورية الاسلامية محمد كاظم آل صادق بالعاصمة".

وأضاف، أن "اللقاء بحث الاوضاع في المنطقة وسبل تحقيق الامن والاستقرار فيها".



وفيما يخص تكرار الاعتداءات على مناطق اقليم كردستان في العراق، بين علاوي ان "العلاقات بين البلدان الشقيقة والصديقة يجب ان تبنى وفق مبدأ تبادل المصالح وتعميق المشتركات وعدم التدخل في الشأن الداخلي"، مؤكداً في الوقت ذاته "رفضه القاطع استخدام الاراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار".

وبحسب البيان، دعا علاوي الى "عقد حوار جدي وصريح مشيراً الى ان مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد عام ٢٠٠٤ وضع الاسس السليمة للعلاقات مع الجوار"، مشيرا الى ان "مجلس العلاقات العربية والدولية كان قد قرر ارسال وفدٍ الى ايران للحديث حول الازمات في المنطقة والسبل الكفيلة بحلها وتحقيق السلام".

