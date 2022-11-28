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تاكيداً للسومرية.. مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، ان "السوداني عقد جلسته اليوم بدلا من يوم غد الثلاثاء لاجراء زيارة الى ايران"


وكان رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى دعوة لزيارة ايران، بعد لقاءه بسفير طهران في بغداد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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