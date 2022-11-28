انت الان تتابع خبر تاكيداً للسومرية.. مجلس الوزراء يعقد جلسته برئاسة السوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، ان "السوداني عقد جلسته اليوم بدلا من يوم غد الثلاثاء لاجراء زيارة الى ايران"



وكان رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى دعوة لزيارة ايران، بعد لقاءه بسفير طهران في بغداد.