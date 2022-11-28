شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية بمقر نقابة الصحفيين ضمن حملة "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، حملة الـ 100 مليون صحة، والتي تستهدف تقديم خدمة الفحص وعلاج الأمراض المزمنة (سكر وضغط وغيرهما)، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، صحة المرأة، والأمراض المزمنة وتطعيمات كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، منطقة الوايلى الطبية.

وتقدم الحملة خدمة الفحص مجاناً، وذلك تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، حيث تتواجد الحملة بمقر النقابة، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بداية من الخميس 1 ديسمبر 2022 المقبل.