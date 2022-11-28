شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: يوجد جهود تشريعية كبيرة تمت فى قانون التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بالجهود التشريعية التي تمت فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن مشروع القانون تمت فيه جهود تشريعية كبيرة.

وعقب "عبد الرازق" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة مشروع القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على كلمة النائب فاروق المقرحي والتي دعا خلالها أن يتم تطبيق القانون من قبل الحكومة وفقا لفلسفة القانون.

ومازح "عبد الرازق" النائب فاروق المقرحي:" كمل كلمتك أنا أخذت دقيقتان من وقتك".

وجه النائب فاروق المقرحي التحية للجنة الإسكان بمجلس الشيوخ والحكومة على مشروع قانون التصالح الجيد، مضيفا:" التحية موصولة لأنها لغت قانون رقم 17 لأنه لو تم استمرار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 كان سوف يمثل خطرا جسيما" معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".

يُشار إلي أن مشروع القانون يمنح مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.