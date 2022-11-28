شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع كأس العالم.. أثر التطور التكنولوجى على الألعاب الرياضية.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بالتزامن مع بطولة كأس العالم.. أثر التطور التكنولوجى على الألعاب الرياضية"، استعرض خلاله دور اللوائح والقوانين فى ضبط الإشكاليات، تقنية "خط المرمى" أبرز التطورات، ومساعى لعرض الـ"VAR" على الشاشات الكُبرى بالملاعب.

وذلك بالتزامن مع مونديال كأس العالم بـ"قطر" نسخة 2022، تجد وتلاحظ حجم التطور التكنولوجي الحاصل، وتلمس الفروقات العظيمة التي خلقت نسخ أفضل من الرياضيين المعاصرين في كل المستويات والجوانب، وهذا نتيجة الثورة التكنولوجية لعبت دورا كبيرا في تحقيق تلك النقلة النوعية التي لا تزال مستمرة مع كل تطور يحدث، فكيف غيرت التكنولوجيا ملامح الرياضة؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

بالتزامن مع بطولة كأس العالم.. أثر التطور التكنولوجى على الألعاب الرياضية.. ودور اللوائح والقوانين فى ضبط الإشكاليات.. تقنية "خط المرمى" أبرز التطورات.. ومساعى لعرض الـ"VAR" على الشاشات الكُبرى بالملاعب

برلمانى