شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. شرط وحيد يفصل زياش عن الإنتقال إلى ميلان فى المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك رغبة من نادي ميلان للتعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، يأتى ذلك فى ظل رغبة مسئولى الفريق الإيطالي فى تدعيم الخط الأمامي بصفقات قوية، إستعدادًا للمواجهات الإقصائية القادمة للفريق فى دوري الأبطال.

وأفادت التقارير أن هناك موافقة مبدئية من نادي تشيلسي فى التخلص من اللاعب خلال المريكاتو القادم، ولكن مع إلزامية رحيله بشكل نهائي، فى ظل الأزمات التى يحدثها اللاعب داخل "البلوز" وعدم إعتماد المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني للفريق، على اللاعب منذ توليه القيادة الفنية.



موقف ميلان النهائي من ضم اللاعب

وأشارت بعض المصادر إلى أن نادي ميلان يرغب فى إستعارة اللاعب فقط لمدة موسمًا واحدًا، فى الوقت الذي يرغب مسئولى تشيلسي فى رحيل اللاعب بشكل نهائي، مما قد يجعل مسئولى الفريق اللندني يقومون بوضع بند إلزامية الشراء بعد إنتهاء إعارته مقابل 15 مليون يورو.



زياش يريد الرحيل عن البيرميرليج

ومن جانبه أبدي اللاعب مرونة كبيرة فى التواجد ضمن صفوف ميلان خلال المريكاتو القادم، خاصة أن الفريق الإيطالي يسير بشكل جيد فى الكاليتشو ودوري الأبطال، على عكس تذبذب نتائج تشيلسي فى البيرميرليج وغيابه عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.