شكرا لقرائتكم خبر عن يهم ملايين المتقاضين.. هل يجوز للمحامى إفشاء أسرار موكله؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "يهم ملايين المتقاضين.. هل يجوز للمحامى إفشاء أسرار موكله؟"، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع أن الأصل عدم إفشاء أسرار الموكل، و4 حالات يجوز فيها الإفشاء أبرزها "إذا طلب للشهادة"، والعقوبة تصل للشطب من النقابة، والنقض تتصدى للأزمة، خاصة مع إلتزام السريّة واجب تفرضه الإلتزامات الاخلاقية لمهنة المحاماة، ذلك أن أصول هذه المهنة وتقاليدها تحتم على المحامى عدم خيانة ثقة موكله، وذلك بالمحافظة على سرية المعلومات والتفاصيل التى يحصل عليها من عميله من خلال توضيحه ملابسات القضية، وواجب المحافظة على سر المهنة بدأ واجبا أخلاقيا نابعا من تقاليد المهنة فى جميع النظم القانونية، وإليكم التفاصيل كاملة:

يهم الملايين.. هل يجوز للمحامى افشاء أسرار موكله؟.. المشرع اعتبر الأصل عدم الإفشاء.. و4 حالات يجوز فيها الإفشاء أبرزها "إذا طلب للشهادة".. والعقوبة تصل للشطب من النقابة.. والنقض تتصدى للأزمة

برلمانى