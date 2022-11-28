الصين تستعد لإطلاق المركبة «شنتشو-15» إلى محطتها الفضائية الثلاثاء (أ ف ب).

أعلنت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة اليوم الإثنين أن الصين ستطلق مركبة الفضاء «شنتشو-15» إلى محطتها الفضائية في الساعة 11.08 مساء غداً الثلاثاء في آخر مهمة في خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة.

وقالت الوكالة في مؤتمر صحافي إن المركبة تحمل ثلاثة رواد فضاء وإنه سيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع من قبل رواد الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى هناك في أوائل يونيو/حزيران.

وقال متحدث باسم الوكالة «خلال فترة الإقامة، سيستقبل طاقم شنتشو -15 سفينة الشحن تيانتشو -6 الزائرة ويتسلمون سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-16، ويخططون للعودة إلى موقع هبوط دونغ فنغ الصيني في مايو/أيار من العام المقبل».

وبدأت الصين في أبريل/نيسان 2021 بناء محطة الفضاء المكونة من ثلاث وحدات مع إطلاق وحدة تيانخه التي تمثل مقر المعيشة الرئيسي لرواد الفضاء.

وأطلقت في يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني المختبرين «ونتيان» و «منغتيان» اللذين سيتم إجراء تجارب علمية بهما.