انت الان تتابع خبر للعنصر النسوي.. الداخلية تعلن فتح التقديم إلى المعهد العالي والان مع التفاصيل
ودعت المديرية، الشباب الراغبين بالتقديم للدورة ووفق الضوابط والشروط الآتية:
أولاً : شروط التقديم :
ـ أن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة ( المادة/ 5 / أولاً ) من قانون الخدمة والتقاعد
رقم ( 18) لسنة (2011) لقوى الأمن الداخلي .
ـ ان يكون حائزا على شهادة البكالوريوس ضمن التخصصات المطلوبة .
ـ عمره لا يقل عن ( 19 ) تسعة عشر سنة ولا يزيد عن ( 25 ) خمسة وعشرين ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (27) سبع وعشرين سنة ويحتسب عمر المرشح للدورة من تاريخ الاعلان الى الدورة اعلاه بتاريخ 20/11/2022 ويكون كالاتي:
ب- المتقدم العسكري (20/11/1995) مشمول بالتقديم (19/11/1995) غير مشمول
ـ ان يجتاز الاختبارات الخاصة بالقبول :
الفحص الطبي .
اللياقة البدنية .
الاختبار الخاص بالحاسوب .
الاختبار النفسي .
لجنة المقابلة ومدى الصلاحية للخدمة .
ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة إرهابية او أحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
ـ ان يكون قويم الأخلاق والسلوك ولا شائبة في أخلاصة وولائه للوطن والشعب .
ـ ان لا يقل طولها عن ( 160 سم ) .
ثانياً : ضوابط القبول :
يجري قبول الطلبة على ( أعلى المعدلات ) كمعيار عام للقبول .
ـ يجري اعتماد إحصائية النسب السكانية المعلنة من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية عند القبول في التقديم العام .
ـ سيتم تخصيص نسب حسب القوانين والضوابط والمعايير الى كل من :
1- ذوي الشهداء و السجناء السياسيون .
2- أبناء الضباط المستمرين بالخدمة و أبناء الضباط المتقاعدين و أبناء المنتسبين المستمرين بالخدمة
3- الأقليات ( مسيح – صابئة – شبك – ايزيديون – كرد فيليون – تركمان ).
ـ يتعهد الطالب المقبول بالعمل في أنحاء جمهورية العراق وفي الوكالات والمديريات كافة وأينما يتطلب الواجب .
ـ يتقاضى الطالب أثناء مدة الدورة كحد أدنى راتبا قدره ( 1,206,000) مليون مائتان وستة ألف دينار عراقي لا غير.
ـ يجب إلزاما ذكر المعدل ( رقما) بصورة دقيقة طبقا للوثيقة الدراسية او كتاب التأييد المرفق وبعكسه يهمل طلب التقديم.
ـ على المتقدم في حالة وجود استفسار او شكوى تقديم طلبات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر الخاص بمديرية التطوع (590) او من خلال البريد الالكتروني لمديرية التطوع الخاص بالدورة اعلاه ([email protected]) خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقديم .
ـ يجب ان تكون المعلومات المدخلة في استمارة التقديم متطابقة مع المستمسكات الثبوتيه للمتقدم وفي حال اختلاف هذه المعلومات يهمل الطلب .
ـ سيتم تبليغ من تتوفر فية ( شروط القبول وضوابطه ) بمكان المراجعة وتاريخها لغرض اجراء الاختبارات المقررة ( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – اختبار الحاسوب – الاختبار النفسي – المقابلة ) عن طريق أرقام الهواتف او عن طريق رقم الطلب في الاستمارة الالكترونية .
ـ على المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم .
ـ على المتقدم اختيار اختصاص علمي واحد فقط و اذا قام المتقدم باختيار اختصاصين دراسيين من المجموعة الاول و الثانية في الاستمارة سيهمل الطلب
يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني ( https://moi-jobs.iq)
ويلزم المتقدم بملاء الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة
رابعاً: المستمسكات المطلوبة :
وثيقة تخرج او كتاب تأييد بالمعدل مصدق من الجامعة حسب الأصول ( أصل و صورة ) عدد (4).
هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية للطالب ولوالديه ( أصل وصورة ) عدد (4)
شهادة الجنسية العراقية للطالب المتقدم ولولديه ( أصل وصورة ) عدد ( 4)
بطاقة سكن ( أصل وصورة ) عدد (4).
تأييد مجلس بلدي مصدق ( أصل وصورة ) عدد (4).
صورة للطالب عدد (20)
على المتقدمين من الفئات الآتية ( ذوي الشهداء –- ابناء الضباط المستمرين و المتقاعدين وزارتنا - ابناء منتسبي وزارتنا المستمرين بالخدمة – منتسبوا وزارتنا المستمرين بالخدمة – الأقليات( مسيح – صابئة - ايزيديين – شبك - كرد فيليون – تركمان) ) تقديم ما يؤيد ذلك من قبل الجهة المختصة.