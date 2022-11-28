انت الان تتابع خبر للعنصر النسوي.. الداخلية تعلن فتح التقديم إلى المعهد العالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مديرية التطوع بالوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم فتح باب التقديم للدورة التاهيلية (28) المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري من العنصر النسوي ولحملة الشهادات الاولية (البكالوريوس) وفقا للتخصصات المدرجة بالملحق المرافق طياً وبواقع ( 30) مقعداً".ودعت المديرية، الشباب الراغبين بالتقديم للدورة ووفق الضوابط والشروط الآتية:

أولاً : شروط التقديم :

ـ أن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة ( المادة/ 5 / أولاً ) من قانون الخدمة والتقاعد

رقم ( 18) لسنة (2011) لقوى الأمن الداخلي .

ـ ان يكون حائزا على شهادة البكالوريوس ضمن التخصصات المطلوبة .

ـ عمره لا يقل عن ( 19 ) تسعة عشر سنة ولا يزيد عن ( 25 ) خمسة وعشرين ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (27) سبع وعشرين سنة ويحتسب عمر المرشح للدورة من تاريخ الاعلان الى الدورة اعلاه بتاريخ 20/11/2022 ويكون كالاتي:



أ -المتقدم المدني (20/11/1997) مشمول بالتقديم ( 19/11/1997) غير مشمول

ب- المتقدم العسكري (20/11/1995) مشمول بالتقديم (19/11/1995) غير مشمول

ـ ان يجتاز الاختبارات الخاصة بالقبول :

الفحص الطبي .

اللياقة البدنية .

الاختبار الخاص بالحاسوب .

الاختبار النفسي .

لجنة المقابلة ومدى الصلاحية للخدمة .

ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة إرهابية او أحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.

ـ ان يكون قويم الأخلاق والسلوك ولا شائبة في أخلاصة وولائه للوطن والشعب .

ـ ان لا يقل طولها عن ( 160 سم ) .

ثانياً : ضوابط القبول :

يجري قبول الطلبة على ( أعلى المعدلات ) كمعيار عام للقبول .

ـ يجري اعتماد إحصائية النسب السكانية المعلنة من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية عند القبول في التقديم العام .

ـ سيتم تخصيص نسب حسب القوانين والضوابط والمعايير الى كل من :

1- ذوي الشهداء و السجناء السياسيون .

2- أبناء الضباط المستمرين بالخدمة و أبناء الضباط المتقاعدين و أبناء المنتسبين المستمرين بالخدمة

3- الأقليات ( مسيح – صابئة – شبك – ايزيديون – كرد فيليون – تركمان ).

ـ يتعهد الطالب المقبول بالعمل في أنحاء جمهورية العراق وفي الوكالات والمديريات كافة وأينما يتطلب الواجب .

ـ يتقاضى الطالب أثناء مدة الدورة كحد أدنى راتبا قدره ( 1,206,000) مليون مائتان وستة ألف دينار عراقي لا غير.

ـ يجب إلزاما ذكر المعدل ( رقما) بصورة دقيقة طبقا للوثيقة الدراسية او كتاب التأييد المرفق وبعكسه يهمل طلب التقديم.

ـ على المتقدم في حالة وجود استفسار او شكوى تقديم طلبات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر الخاص بمديرية التطوع (590) او من خلال البريد الالكتروني لمديرية التطوع الخاص بالدورة اعلاه ([email protected]) خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقديم .

ـ يجب ان تكون المعلومات المدخلة في استمارة التقديم متطابقة مع المستمسكات الثبوتيه للمتقدم وفي حال اختلاف هذه المعلومات يهمل الطلب .

ـ سيتم تبليغ من تتوفر فية ( شروط القبول وضوابطه ) بمكان المراجعة وتاريخها لغرض اجراء الاختبارات المقررة ( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – اختبار الحاسوب – الاختبار النفسي – المقابلة ) عن طريق أرقام الهواتف او عن طريق رقم الطلب في الاستمارة الالكترونية .

ـ على المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم .

ـ على المتقدم اختيار اختصاص علمي واحد فقط و اذا قام المتقدم باختيار اختصاصين دراسيين من المجموعة الاول و الثانية في الاستمارة سيهمل الطلب