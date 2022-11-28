انت الان تتابع خبر جوجل يحتفي بـ"فتاة العرب".. فمن هي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووضع محرّك البحث صورة تعبيرية للشاعرة عوشة السويدي على واجهته الرئيسية.

وتعد الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي قامة من قامات الشعر وفخراً لأمة يمثِّل الشعر فيها تراثاً عريقاً يحفظ بين سطوره ثقافة وتاريخ.



ولدت عوشة السويدي في عام ١٩٢٠ في مدينة المويجعي بالعين، ثم انتقلت للعيش في إمارة دبي، وتعد من رواد الشعر النبطي، وعرفت في البداية بلقب "فتاة الخليج".وخلال مسيرتها قدمت الشاعرة الإماراتية عوشة السويدي بحوراً من القصائد في مجالات مختلفة، كالغزل والنقد والإسلاميات، متأثرة بشعراء كبار كالماجدي بن ظاهر والمتنبي وغيرهم، وتغنّى بكلماتها كثير من الفنانين، أبرزهم: جابر جاسم، وعلي بن روغة، وميحد حمد.

ونُشرت قصائد "فتاة العرب" في العديد من الصحف والمجلات، وصدرت في دواوين مسموعة جمعها الشاعر حمد بن خليفة في "ديوان فتاة العرب" سنة 1990.