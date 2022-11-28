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اعتقال متهم اعتدى بالضرب على مدرس في نينوى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شرطة ام الربيعين تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بالاعتداء على مدرس في منطقة (مشيرفة) بالجانب الأيمن من مدينة الموصل".

وبينت أنه "بعد حصول إخبار بحصول حالة اعتداء على أحد المدرسين داخل متوسطة زيد بن الخطاب للبنين تم التوجه الى مكان الحادث، وإلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٣٠ ق ع".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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