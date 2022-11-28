انت الان تتابع خبر اعتقال متهم اعتدى بالضرب على مدرس في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية شرطة ام الربيعين تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بالاعتداء على مدرس في منطقة (مشيرفة) بالجانب الأيمن من مدينة الموصل".

وبينت أنه "بعد حصول إخبار بحصول حالة اعتداء على أحد المدرسين داخل متوسطة زيد بن الخطاب للبنين تم التوجه الى مكان الحادث، وإلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٣٠ ق ع".

