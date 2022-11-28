انت الان تتابع خبر الحكيم يشيد بموقف قطر في الحفاظ على الثوابت العربية بكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الحكيم، استقبل بمكتبه في بغداد السفير القطري خالد بن حمد وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا المشتركة ومستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات بين العراق ودولة قطر الشقيقة".وبارك الحكيم، "لقطر استضافتها بطولة كأس العالم والتنظيم المبهر لها"، مثمنا "موقفها الشجاع بالحفاظ على ثوابتنا وقيمنا الإنسانية والإسلامية والعربية".

واشار الى "رغبة العراق بالإنفتاح على محيطه الإقليمي والدولي"، مؤكدا أن "الحكومة تملك عوامل نجاح تتمثل بالدعم الدولي والإقليمي لها والإستقرار الأمني والوفرة المالية النسبية، وهي تسعى بشكل جاد لبناء أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لاسيما دولة قطر وتعزيز التعاون المشترك معها في المجالات كافة".

