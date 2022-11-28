انت الان تتابع خبر "جيش صدام" يظهر بإحدى مدارس بغداد.. وكاميرات المراقبة تتقصى (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، أنه "عند استلام منتسب حماية المنشآت احدى المدارس من الحارس الليلي ضمن منطقة الشهداء الثالثة في العبيدي بالعاصمة بغداد اتضح وجود كتابات في أروقة المدرسة".

وأضاف، أن "هذه الكتابات تمثلت بـ(حزب البعث، صدام حسين)".



وبين، أنه "تم تبليغ القوة الماسكة للارض والعمل على مراجعة كاميرات المراقبة".