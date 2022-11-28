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"جيش صدام" يظهر بإحدى مدارس بغداد.. وكاميرات المراقبة تتقصى (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، أنه "عند استلام منتسب حماية المنشآت احدى المدارس من الحارس الليلي ضمن منطقة الشهداء الثالثة في العبيدي بالعاصمة بغداد اتضح وجود كتابات في أروقة المدرسة".

وأضاف، أن "هذه الكتابات تمثلت بـ(حزب البعث، صدام حسين)".


وبين، أنه "تم تبليغ القوة الماسكة للارض والعمل على مراجعة كاميرات المراقبة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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