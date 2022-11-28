انت الان تتابع خبر رداً على حركتهم.. الجماهير العربية يستفزون الألمان بصور مسعود أوزيل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتهت المباراة التي أقيمت مساء الأحد بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في قمة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للدور الأول لمونديال قطر.وامتلأت مدرجات ملعب البيت بمئات الصور الخاصة بأوزيل، والتي تم رفعها في وجه الجماهير الألمانية، في خطوة عبرت فيها الجماهير العربية عند دعمها للنجم المعتزل، وبدت مستفزة للألمان.ولاقت هذه اللفتة تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا هذه الصور بكثافة، وتركوا تعليقاتهم الداعمة لأوزيل.وقرر أوزيل في يوليو 2018 اعتزال اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا، بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور، شككت في انتمائه وولائه "للمانشافت".وفي ذلك الوقت نشر أوزيل بيانا ناريا، انتقد فيه بشكل خاص رئيس الاتحاد الألماني، رينهارد غريندل، كما رفض عبارات اللوم التي حملته مسؤولية الخروج المبكر من مونديال روسيا 2018.واحتج الألمان على طريقتهم أثناء التقاط الصورة التذكارية قبل انطلاق المباراة، التي خسروها أمام اليابان بنتيجة (1-2)، بكم أفواههم بأيديهم، ردا على منع الاتحاد الدولي "فيفا" قادة المنتخبات من ارتداء "الشارة الملونة" الداعمة للمثلية، وهدد بمعاقبة القادة بالبطاقة الصفراء.