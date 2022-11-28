أربعة قتلى في حصار فندق «فيلا روز» في العاصمة الصومالية

صورة جوية للمنطقة التي تضم القصر الرئاسي في مقديشو حيث هاجمت حركة «الشباب» فندقاً قريباً من القصر (رويترز)

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في حصار فندق «فيلا روز» الشهير في العاصمة مقديشو الذي يحتله مسلحون من حركة الشباب الصومالية، على ما أفاد مسؤول أمني لوكالة «فرانس برس» الإثنين.

وأوضح المسؤول الأمني محمد ضاهر «المسلحون الإرهابيون محاصرون داخل غرفة في المبنى وقوات الأمن أوشكت على إنهاء الحصار... حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص» من دون تحديد هوياتهم.