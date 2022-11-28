انت الان تتابع خبر مناقشات أمريكية روسية لتبادل الرهائن.. ما مصير مهربي الأسلحة والمخدرات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتابعت الدبلوماسية: "تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مناقشة قضية الإفراج عن بريتني غراينر وبول ويلان مع السلطات الروسية عبر قنوات خاصة. وقد تقدمت الولايات المتحدة باقتراح جاد للنظر فيه، ولم نتلق ردا جادا من السلطات الروسية حتى الآن"، موضحة أنها تعني "ردا من شأنه أن يساعد في التوصل إلى اتفاق".وكانت واشنطن قد عرضت، نهاية يوليو الماضي، وفقا لتقارير إعلامية، مبادلة السجينين بول ويلان المدان بالتجسس في روسيا، ولاعبة كرة السلة بريتني غراينر التي تقضي حكما بتسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، برجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة الأمريكية بما تقول السلطات إنها تهمة تهريب الأسلحة.

وقد قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، نوفمبر الجاري، إن موسكو تعوّل على نتيجة إيجابية في مبادلة فيكتور بوت، مشيرا إلى أنه كان من بين الذين تمت مناقشة مبادلتهم، إلا أن الأمريكيين، وفقا لريابكوف، "يظهرون بعض النشاط الإعلامي، بينما نحن نعمل بشكل احترافي من خلال قناة خاصة".