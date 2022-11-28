انت الان تتابع خبر للاستشعار عن بعد.. الصين تطلق قمرا صناعيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للوكالة، تمت عملية الإطلاق الساعة 20:23 بالتوقيت المحلي، باستخدام صاروخ CZ-2D من منصة شيتشانغ كوزمودروم بمقاطعة سيتشوان جنوبي غرب البلاد.

وتم تصميم الأقمار الصناعية في هذه السلسلة للتجارب العلمية، وأبحاث موارد الأراضي، وتقييم الإنتاج الزراعي، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.



وتعمل بكين بنشاط على تطوير برنامج الفضاء الوطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، وكذلك تقنيات استكشاف القمر.

ويعمل المتخصصون الصينيون في الوقت نفسه على مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات في المدار، إذ تم الانتهاء من بناء المحطة الفضائية الصينية، والتي ستدخل الخدمة قريبا

وفي عام 2021، نفذت الصين 55 عملية إطلاق فضائية، مسجلة رقما قياسيا وطنيا، ووفقا لهذا المؤشر، تفوقت الصين على الولايات المتحدة، واحتلت المرتبة الأولى في العالم، في عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية.

