اليوم.. أربع مواجهات بكأس العالم أبرزها البرازيل وسويسرا

يدخل منتخب البرازيل أمام نظيره سويسرا، اليوم الإثنين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات كأس العالم 2022.

ويشهد اليوم التاسع من نهائيات النسخة الـ22 والمقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وتبدأ منافسات اليوم، بمواجهة المنتخبين الكاميرون والصربي، على استاد "الجنوب" بمدينة "الخور، ضمن المجموعة السابعة. وبعد ذلك، سيحتضن استاد المدينة التعليمية بالريان، المواجهة التي ستجمع منتخبي كوريا الجنوبية وغانا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخبين البرازيلي والسويسري، على استاد "974" بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات المجموعة السابعة ، وستكون البرازيل أمام مهمة قوية لحسم تأهلها المباشر إلى الدور الثاني رغم أن البرازيليين برهنوا على جودتهم بالفوز 2-0 على صربيا في الجولة الافتتاحية، إلا أن سويسرا متمرسة في المونديال خلال السنوات الأخيرة أكثر من صربيا وينتظر أن تتعب رفاق نيمار الذي بات مؤكدًا غيابه عن المباراة بفعل الإصابة التي تعرض لها في مباراة صربيا مع تفاؤل حيال مشاركته في المباريات اللاحقة.

وتختتم منافسات اليوم، بالمواجهة المرتقبة بين المنتخبين البرتغالي والأوروغوياني، على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة ، وتلقى المنتخب البرتغالي ضربة موجعة قبل لقاء الاوروغواي بإصابة المدافع دانيلو بيريرا بكسر في ثلاثة أضلع في تدريبات بلاده، وسيغيب عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات ، بحسب ما أعلن عنه الاتحاد البرتغالي.

وتملك البرتغال فرصة التأهل إلى ثمن النهائي في حال فوزها امام الاوروغواي وكوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة.