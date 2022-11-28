انت الان تتابع خبر تعاطي وتجارة.. اعتقال 16 متهماً بقضايا المخدرات في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا وخلال حملة تفتيش واسعة لأوكار تجار ومتعاطي المخدرات، تمكنت من القاء القبض على 16 متهما يقومون بالمتاجرة والتعاطي بالحبوب المخدرة ومادة الكريستال".وأضافت: " تم ضبط 27 غراما من مادة الكريستال، و26 حبة نوع صفر واحد، وامبولات تعاطي عدد 2 ، ونصف غرام من مادة الحشيشة، ورمانة يدوية عدد 1 بحوزتهم".

وأكدت مديرية "استمرار هذه الحملة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المحافظة".