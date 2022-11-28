انت الان تتابع خبر تركت الاف الأمريكيين في ظلام.. طائرة تصطدم بخطوط الكهرباء وتعلق بالأسلاك (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هيئة مكافحة الحرائق والإنقاذ في مقاطعة مونتغمري بولاية ماريلاند، قالت إن الطائرة تحطمت، أمس الأحد، في نحو الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش) في أجواء ضبابية ورطبة في قرية مونتغمري.وعلقت الطائرة في خطوط الكهرباء الحية على بعد 100 قدم من الأرض، وأدى سقوط الطائرة على الأسلاك إلى انقطاع الكهرباء عما يتراوح بين 85 ألفاً و90 ألف شخص، وفقاً لما ذكرته شركة "بيبكو" للمرافق في منطقة واشنطن.كذلك تم إغلاق الطرق وانقطعت الكهرباء عن العديد من إشارات المرور في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

من جانبهم، قال مسؤولو الإطفاء في البداية إن شخصين كانا على قيد الحياة ولكنهما محاصران داخل الطائرة على الرغم من أن رئيس الإطفاء رفض فيما بعد تأكيد عدد الركاب.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت الطائرة وهي عالقة بين الأسلاك الكهربائية، وسط أجواء ضبابية.

من جانبها، قالت صحيفة Washington Post إن الحادثة دفعت مقاطعة مونتغمري إلى إلغاء الدوام في المدارس، الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، كما اتخذت كلية مونتغمري القرار ذاته.

أشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف بعد السبب وراء الحادثة، ولفتت إلى أن أجواء الطقس كانت سيئة، ولم يعرف ما إذا كان ذلك السبب.