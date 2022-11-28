انت الان تتابع خبر شخص يقُتل رمياً بالرصاص ودكة عشائرية تُنفذ بـ"عبوة" في محافظتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "شخصاً لقي حتفه رميا بالرصاص ضمن حي المكرمة في النجف"، مبينا أن "المعلومات الواردة تشير الى ان الحادثة بسبب خلافات شخصية على مبلغ مالي".

وبشأن الحادث الآخر، بين المصدر، أن "عبوة محلية الصنع انفجرت امام منزل مواطن ضمن منطقة الغرير التابعة لمنطقة الشعب"، مبينا أن "الانفجار لم يؤدي الى اصابات بشرية".



وأضاف، ان "الحادثة وحسب المعلومات الواردة بسبب خلافات عشائرية".