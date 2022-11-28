صحيفة التايمز: ميسي على وشك التعاقد مع ناد جديد

وينتهي عقد ميسي مع النادي الفرنسي في صيف 2023، وبإمكانه التوقيع مع ناد جديد، بدءا من يناير المقبل.

وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن نادي إنتر ميامي الأمريكي، على وشك التعاقد مع ليونيل ميسي.

وأشارت إلى أن المفاوضات بين الطرفين في تقدم، واللاعب الأرجنتيني سيحصل على أعلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي.