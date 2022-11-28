انت الان تتابع خبر رشيد يبحث المسائل العالقة بين المركز والإقليم مع وفد كردي رفيع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم خلال اللقاء، تناول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تعزيز الحوار والتلاقي بينهما لبحث المسائل العالقة ووضع جدول زمني لإقرار القوانين في مجلس النواب وصولاً إلى حلول مُرضية تستند إلى الدستور والقانون وتضمن حقوق المواطنين".من جانبه، ثمّن أعضاء وفد الإقليم "توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدين أهمية تقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتذليل المصاعب والإسراع بإقرار قانون الموازنة والمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات أبناء الشعب"، وفق البيان.