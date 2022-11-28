انت الان تتابع خبر ما حقيقة اعتزال الفنانة المصرية ميمي جمال؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت جمال، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى توقفت عن التمثيل لمدة 5 سنوات، وعندما كان يُعرض عليها أعمال فنية كانت ترفضها، لافتةً إلى أنه عندما تم استضافتها مؤخرًا في أحد البرامج شعرت برغبة في العودة للتمثيل.وأضافت الفنانة ميمي جمال: "رجعت للتمثيل بعد ما جوزت بناتي، وبقيت قاعدة لوحدي، والفن شغلي ومعرفش حاجة غيره، ورزق وتسلية".

ويعرض حاليًا للفنانة ميمي جمال مسلسل "إيجار قديم".

