انت الان تتابع خبر اعتقال أكثر من 60 متهماً بهجوم إيذة في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس ديوان القضاء في محافظة خوزستان (جنوب غرب) علي دهقاني إن "54 مشتبها من مجموع 61، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال مؤقت حتى الكشف عن إدانتهم من عدمها في الضلوع بهذه الجريمة الإرهابية".

وأوضح أن "الاجراءات قائمة من قبل قاضي التحقيق والشرطة وقوى الأمن الداخلي للكشف وملاحقة جميع المنفذين والعناصر المتورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بهذا الهجوم"، مشددا على أن "جميع المتورطين في هجوم إيذة الإرهابي سيلقون عقابا عادلا ورادعا، وأن جهاز القضاء الإيراني عازم على التصدي بحزم لكل من يهدد أمن الشعب واستقرار البلاد".



وكانت عدة وكالات أنباء إيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط عدد من القتلى والجرحى إثر إطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة إيذه جنوبي البلاد.