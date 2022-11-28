"مخيبة للآمال".. مدرب بلجيكا يوضح أسباب الخسارة امام المغرب بالمونديال

وقال مارتينيز، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أهدرنا العديد من الفرص، والمنتخب المغربي استفاد من فرصه لذلك خسرنا".

وأضاف: "لم يكن لدينا ما يكفي من الحظ، كما أننا لم نستمتع ونحن نلعب".

وتابع: "الركلات الثابتة أصعب ما واجهناه، ركلات المغرب كانت دقيقة ومباشرة، ما وضع كورتوا في موقف صعب".



وواصل: "علينا أن نتعلم من الماضي، ومجريات المباراة منحت الانتصار للمغرب".

وأردف: "لعبنا بطريقة أفضل من مباراة كندا الأولى، لكن ردة فعلنا لم تكن جيدة، وكان علينا المحاولة بشكل أكبر، ما دفعنا لخسارة الثلاث نقاط".

واختتم تصريحاته: "نعد اللاعبين للمباراة التالية أمام كرواتيا وعلينا أن نفوز للاستمرار في البطولة، نحن نملك المواهب، والجودة موجودة".

