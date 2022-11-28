انت الان تتابع خبر بينهم بريطانيون.. مقتل 10 أشخاص بهجوم مسلح على فندق في الصومال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ضابط الشرطة محمد ظاهر أن من بين الضحايا شخصان يحملان جنسية مزدوجة (صومالية وبريطانية).

وكان الفندق، الذي يحظى بشعبية بين السياسيين، لا يزال تحت الحصار حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد.



وقالت الشرطة إن وزير الأمن الداخلي الصومالي أحمد محمد دوديش أصيب أيضا في الهجوم.

فيما كشفت مليشيا حركة الشباب الإرهابية، عبر محطتها الإذاعية، أن قتالا اندلع داخل الفندق.

وتمكن الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب.

ويأتي الهجوم بعد يومين من عملية واسعة النطاق للجيش وسط البلاد قتل فيها ما لا يقل عن 100 من مسلحي حركة الشباب، بينهم 10 من قادة الميليشيات، بحسب الجيش الصومالي.



وتتخذ الحكومة منذ عدة أشهر إجراءات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط وجنوبي الصومال.