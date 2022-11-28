انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تعلن اخماد حريق مخزن "المواد الانشائية" في النجف (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فرقنا أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن عملاقة بمساحة (5000) متر مربع مخصصة لخزن المواد الإنشائية والمشيدة من ألواح الجينكو الواقعة داخل قرية الغدير السكنية شمال محافظة النجف الأشرف".وأضافت، أن "فرق الدفاع استنفرت ودفعت بثقلها من عجلات الإطفاء تخصصية بكامل طواقمها مع زج عجلات حوضية سانده لتكافح النيران المشتعلة داخل مخازن الشركة وطوقت النيران من أربعة محاور وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشار البيان الى، أن "مديرية الدفاع المدني طالبت بفتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل مخازن الشركة بادي الأمر".