شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحد من الزيادة السكانية لاستكمال نهضة البناء والتنمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الدولة المصرية في الوقت الحالي بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للارتقاء بالريف المصري والتطوير الشامل للقرى الأكثر احتياجًا لتحقيق تنمية مستدامة لهم، تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحسين مستوى الدخل بإقامة المشروعات المختلفة، والاهتمام بالثقافة والفنون وأيضا استمرار الدولة في تطوير العشوائيات.

وكشفت دراسة للمركز المصرية فوائد الحد من الزيادة السكانية ودورها في استكمال عملية البناء والتنمية، ومنها:

رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد

إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البيئة الاجتماعية للمواطنين.

التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.

النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.

تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور المرافق العامة