مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

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واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين، خلال اقتحامها عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية، ترافق مع ذلك اقتحام المئات من الفلسطينيين منطقة تل رميدة في الخليل، والتي كانت على مدار الأيام الماضية مسرحا لاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن «المسجد الأقصى يتعرض يوميا، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية».
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