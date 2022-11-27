شكرا لقرائتكم خبر الرئيس العراقي: نبذل كل جهدنا لتوسيع الشراكة مع السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، الاهتمام ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والسعودية.

ودعا خلال استقباله سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق، عبد العزيز الشمري، أمس، إلى ضرورة تطوير وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية على النحو الذي يضمن المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن الرئيس رشيد تسلم ـ خلال اللقاء ـ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية الصينية، التي ستعقد الشهر المقبل، وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية.

وحسب البيان، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية.

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة.

جاء ذلك، خلال استقبال السوداني، رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المكتب، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن «اللقاء شهد البحث في مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني».

كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق.