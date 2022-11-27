السيسي ضيف شرف احتفالات الهند للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهند، أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيكون ضيف شرف احتفالات يوم الجمهورية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان، أن الرئيس السيسي سيكون الضيف الرئيس في احتفالات «يوم الجمهورية» المقررة في يناير المقبل.

وحسب وكالة أنباء «برس تراست أوف إنديا» الهندية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها رئيس مصر هو الضيف الرئيس في يوم الجمهورية.

وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قد أرسل دعوة رسمية إلى الرئيس السيسي، سلمها له وزير الخارجية اس جايشانكار في 16 أكتوبر الماضي.

ويحتفل 1.3 مليار هندي في 26 يناير من كل عام بيوم الجمهورية، الذي تم فيه تفعيل الدستور، الذي وحدهم كإخوة، رغم اختلاف أعراقهم، ويحيي الهنود في ذلك الاحتفال ذكرى تاريخ تفعيل العمل بالدستور الهندي، الذي تم استبداله بقانون حكومة الهند (وثيقة 1935) في 26 يناير من كل عام منذ 1950، بعد حصول الهند على الاستقلال بعد صراع طويل جدا من أجل الحرية.

وتم اختيار تاريخ 26 يناير نسبة إلى تاريخ إعلان الاستقلال في 1930 في لاهور. ويعتبر يوم الجمهورية في الهند هو اليوم الذي وافقت فيه الجمعية التأسيسية على العمل بدستور يكرس الهند «جمهورية».

وكان الرئيس المصري زار الهند عام 2016، ضمن جولة آسيوية، والتقى خلالها نظيره برناب موخرجي، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وكبار المسؤولين في نيودلهي.