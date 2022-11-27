الرياض تستضيف إطلاق لمحة العمل الإنساني العالمي

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ويتم إصدار اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي بشكل سنوي من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لعرض الاحتياجات الإنسانية والموارد اللازمة لتلبية الاستجابة لها، وإيصال أصوات الأشخاص المتضررين، ولا سيما النساء والفتيات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس المقبل، فعالية إطلاق تقرير اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، ومشاركة الاتحاد الأوروبي.ويتم إصدار اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي بشكل سنوي من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لعرض الاحتياجات الإنسانية والموارد اللازمة لتلبية الاستجابة لها، وإيصال أصوات الأشخاص المتضررين، ولا سيما النساء والفتيات.

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