شكرا لقرائتكم خبر الصومال تضبط 20 إرهابيا أجنبيا بينهم إيرانيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات الأمن الصومالية بولاية غلمدغ القبض على 20 شخصا أجنبيا قدموا من مناطق سيطرة حركة الشباب الإرهابية، وأكدت السلطات أنه تم احتجازهم في مركز شرطة مديرية هوبيو بمحافظة مدغ وسط الصومال، وأنهم يخضعون للتحقيقات لمعرفة المزيد عن أوضاعهم.

وقال مفوض مديرية هوبيو عبدالله علي أحمد فاد «إن الأجانب الذين تم احتجازهم 20 شخصا من جنسيات باكستانية وإيرانية، وأضاف مفوض هوبيو أنهم تم اعتقالهم في سواحل الصومال، وأنهم صيادون حسب زعمهم، ويعود اعتقال بعضهم إلى عام 2014.. وفقا لموقع (العين الإخباري) الإماراتي».

وتابع المسؤول المحلي «إن حركة الشباب أطلقت سراحهم من مناطق سيطرتهم بولاية غلمدغ ولم يهربوا، وأن استكمال التحقيقات ستكشف المزيد من التفاصيل حول ملابسات الأمر».

بدوره، قال وزير الأمن بولاية غلمدغ محمد عبدي آدم في حديث صحفي «إن الأجانب الذين ألقي القبض عليهم قاموا بتواصل مسبق مع سفارات بلادهم، ومع السلطات لتسهيل وضعهم ولكنهم يخضعون الآن للتحقيق وسيتم نشره في وقت لاحق».

وتسري مخاوف أمنية من أن يكونوا قراصنة سابقين أو عناصر في حركة الشباب الإرهابية ولذا تجري السلطات تحقيقا دقيقا لمعرفة خلفياتهم ومن ثم التعامل معهم وفقا للنتائج التي يتم التوصل إليها، ويرى مراقبون أن العمليات العسكرية الجارية ضد الإرهاب وحركة الشباب بولاية غلمدغ عجلت إطلاق سراحهم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أجانب بتلك المناطق يصطادون بشكل غير قانوني سواء من قبل السلطات التي تقوم بالتحقيق معهم أو حركة الشباب التي تأخذ فديات مالية كبيرة من أهاليهم أو حكومات بلادهم في صفقات مشبوهة وتطلقهم.