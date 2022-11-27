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زيدان وطالباني يبحثان دعم القضاء وتوفير كافة المستلزمات اللازمة

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني دعم القضاء وتوفير كافة المستلزمات اللازمة.

وقال القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل  اليوم الأحد بافال طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبحث معه دعم القضاء".

 

وأضاف البيان كذلك تم بحث "توفير كافة المستلزمات اللازمة لتمكين القضاة من تادية دورهم في فض المنازعات المعروضه على المحاكم".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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