زيدان وطالباني يبحثان دعم القضاء وتوفير كافة المستلزمات اللازمة

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني دعم القضاء وتوفير كافة المستلزمات اللازمة.

وقال القضاء في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم الأحد بافال طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبحث معه دعم القضاء".

وأضاف البيان كذلك تم بحث "توفير كافة المستلزمات اللازمة لتمكين القضاة من تادية دورهم في فض المنازعات المعروضه على المحاكم".